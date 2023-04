Wiu se apresenta pela 1ª vez em Manaus na Pump Colors 2023

Os ingressos estão a venda no site do ingressofly, e nas lojas Via Uno dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular. Os valores variam entre R$ 70 e R$250.

A Pump Colors 2013 acontece em 4 de junho na Arena da Amazônia. O show começa às 14h com diversas atrações da música eletrônica como: Dj Arana, Veigh, Liu, Ariel B e Flakke. Além da presença de uma revelação do trap, o cantor Wiu, que se apresenta pela primeira vez em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.