Versão restaurada de ‘Oldboy’ será exibida a partir desta quinta, no Cine Casarão

Manaus/AM - Após 20 anos, o filme ‘Oldboy’ volta aos cinemas em uma nova versão, que teve o negativo original em 35mm restaurado e remasterizado em um processo supervisionado pelo próprio do diretor Park Chan-wook. A obra terá sua primeira exibição no Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), localizado no Centro de Manaus, nesta quinta-feira(15), às 17h10.

O filme, considerado por parte da crítica especializada um dos mais importantes deste século, recebeu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2004, também foi premiado em Hong Kong, Coreia, Inglaterra, Itália e no português Fantasporto. Na película, Oh Dae-su é um homem comum, bem casado e pai de uma garota de 3 anos, que é levado a uma delegacia por estar alcoolizado.

Ao sair, ele liga para casa de uma cabine telefônica, para logo em seguida desaparecer, deixando como pista apenas o presente de aniversário que havia comprado para a filha. Pouco depois, ele percebe estar em uma estranha prisão, onde há apenas uma TV ligada, no qual ele recebe pouca comida e respira um gás que o faz dormir diariamente.

Por meio do noticiário da TV, ele descobre que é o principal suspeito do assassinato brutal de sua esposa e sem ter outra opção, ele passa a se adaptar à escuridão de seu quarto e a preparar seu corpo e sua mente para sobreviver à pena que está sendo obrigado a cumprir sem saber o porquê. A obra será reexibida no sábado (16), às 17h10, e domingo (17), às 18h45.

Nacional

Outro longa-metragem que entra em cartaz, nesta quinta-feira, às 19h30, é ‘Retratos Fantasmas’, de Kleber Mendonça Filho. O documentário brasileiro é ambientado no centro do Recife, durante o Século 20. Ao longo de 1 hora e 33 minutos e reunindo imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento, o filme busca explorar a história do centro da cidade, contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos.

Tendo levado 7 anos para a sua conclusão, o documentário marca o retorno de Kleber ao Festival de Cannes - após vencer o Prêmio do Júri, em 2019, com ‘Bacurau’. Tratando do desenvolvimento urbano acelerado, a obra segue o ponto de vista da janela da casa do diretor, onde morou por vários anos.

O longa será reexibido sábado, às 19h30, e domingo, às 18h45. Vale ressaltar que os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada via Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

