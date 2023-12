Uendel Pinheiro, Meu Xodó e 100% abusado agitam ‘Terça Caótica’ em Manaus

Além das atrações, o Êhbar terá promoções de *Spaten em dobro, enquanto durar o estoque do lote promocional. As mulheres possuem entrada liberada até às 23h.

Manaus/AM - Uendel Pinheiro, Banda Meu Xodó e 100% abusado vão agitar a “Terça Caótica”, hoje (12), com muito pagode e forró a partir das 20h, no Êh’bar, localizado na Rua Rio Itannana, 111, Vieiralves.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.