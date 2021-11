'Troco Solidário' ajuda mais de 2,6 mil pacientes do Hemoam

Manaus/AM - Com um total de 38.688,65 arrecadados no último mês de setembro, a Campanha Troco Solidário, coordenada pela Fundação Sangue Nativo, tem sido muito importante na ajuda mais de 2,6 mil pacientes em tratamento na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), afirmou o diretor Nélson Fraiji.

A campanha, criada desde o ano de 2017, tem o objetivo de arrecadar dinheiro para auxiliar os pacientes portadores de doenças do sangue, da capital e do interior, em tratamento na FHemoam.

Com o dinheiro arrecadado pode ser feita a compra mais rapidamente de medicamento para pacientes com leucemia, hemofilia, anemia e outras doenças do sangue, cita Fraiji.

Quatro supermercados, DB, Nova Era, Barato e Pronto e Pátio Gourmet são os que recebem o troco solidário, que pode ser de centavos até o valor que o consumidor desejar doar. “Sua moeda faz a diferença na vida de muita gente”, diz um dos posts da campanha.

As doações são auditadas pela Secretária de Estado da Fazenda (Sefaz) e os recursos administrados pela Fundação Sangue Nativo

O importante, segundo o diretor da FHemoam, é que a chegada desses valores tem conseguido atender centenas de pacientes com necessidades mais urgentes, sem precisar esperar os trâmites burocráticos.

PACIENTES

Na página da fundação na Internet, os amazonenses podem conhecer um pouco da história de alguns dos pacientes beneficiados com o “Troco Solidário”, que deram depoimentos, caso de Ane Freitas, de apenas 11 anos, do município de Carauari, diagnosticada com Leucemia Linfoide Aguda (LLA), que está há um ano fazendo tratamento na FHemoam.

E de Ingrid Jaques, que há 35 anos luta contra Anemia Falciforme Crônica e praticamente mora na FHemoam, local frequentado por ela desde os três meses de idade, quando foi diagnosticada.

Outro paciente beneficiado com a campanha foi Leandro Moraes, diagnosticado aos 28 anos com Leucemia Mileoide Aguda e hoje, aos 35 anos, está curado após tratamento feita na FHemoam.

Depois de 13 anos de luta, Ana Clara, 22, tocou o sino da cura, juntamente com Miriam Gabriela, 13 anos e José Vicente, 5 anos. Ana contou que quando criança foi ao dentista fazer uma obturação e durante o procedimento, após ter algumas complicações, o dentista pediu um hemograma e o exame deu alterado.

Após esse episódio, foi para o hospital recebendo o diagnóstico de anemia, ficando por 3 meses internada até ser encaminha a FHemoam.

“Eu e minha mãe viajamos 7 dias de barco até chegarmos aqui em Manaus, foi no Hemoam que recebi o diagnóstico de LLA. Hoje comemoro a minha cura depois de 10 anos da minha última quimioterapia” disse Ana.

Para saber mais e ajudar, consulte o site: http://trocosolidario.sanguenativo.org.br/