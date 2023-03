Torneio de Xadrez gratuito acontece neste domingo em Manaus

A criançada que visitar o espaço agora passa a contar com o Espaço Kids. Aos sábados e domingos, sempre das 13h às 18h, o público poderá se divertir com uma série de atividades, enquanto os pais e responsáveis realizam suas compras.

O torneio é voltado para crianças a adultos, e é uma oportunidade para a família experimentar uma opção que une lazer a uma atividade que estimula o raciocínio. Aos domingos, o shopping conta com preço fixo do estacionamento em R$ 5, independente do tempo permanência.

Manaus/AM - Neste domingo (5), a partir das 13h30, o Millennium Shopping sedia um Torneio de Xadrez. A competição acontece em parceria com a Federação Amazonense de Xadrez e as inscrições são gratuitas. Para participar, basta acessar o link http://bit.ly/millenniumshoppingchessseason.

