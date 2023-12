Tom Cleber, Mikael e Official 80 agitam Casa de Praia Zezinho Corrêa neste domingo

Na sequência dos shows, o cantor Mikael subirá ao palco para apresentar ao público o melhor do samba e pagode, que prometem animar a noite dos manauaras. Em seguida, o renome nacional e maranhense, o cantor Tom Cleber, vai encerrar as apresentações com chave de ouro e encantando os visitantes do espaço com melodias envolventes.

Durante a “Tardezinha” da Casa de Praia, os shows vão acontecer de forma gratuita, iniciando pela banda de Rock Pop, Official 80, tocando os grandes sucessos dos anos 80, além de ser conhecida por mesclar um setlist de músicas nacionais e internacionais que vão do pop às clássicas.

Manaus/AM - Casa de Praia Zezinho Corrêa, vai receber, neste domingo (17), a partir das 17h, três shows especiais dos artistas Tom Cleber, Mikael e Official 80. O espaço está localizado na avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.