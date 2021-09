Tom Cleber faz show em Manaus na véspera de feriado

Manaus/AM - O gastrobar Luar de Uaicurapá recebe no próximo dia 6, segunda-feira, véspera de feriado, o cantor maranhense Tom Cleber cantando seus grandes sucessos. O evento recebe ainda o cantor Afonso Rodrigues aquecendo o público, a partir das 19h.

Para ter acesso ao show, o público poderá optar pela compra antecipada de mesas pelo site baladapp.com.br ao preço de R$ 280, antecipado acrescido de taxas. A casa segue todos os protocolos e para ter acesso é necessário utilização de máscara, aferição de temperatura, uso de álcool 70% e a apresentação da carteira de vacinação comprovando com pelo menos a primeira dose da imunização, além de funcionar com 50% de sua capacidade.

Tom Cleber ganhou projeção nacional a partir do estilo acústico de regravações como "Esqueça", "Caça e Caçador", "Tocando em Frente", "Custe o Que Custar", "Cinderela", "Fogo e Paixão", além do novo sucesso "Saudade".

Outro grande sucesso do cantor, foi o lançamento de um disco com homenagens ao rei, intitulado "Tom Cleber canta Roberto Carlos". Já fez sucesso com músicas como. "Indecisão", "Diz Coração", entre outros.



Trajetória

Cantando com amor e sobre o amor, em suas mais diversas formas e maneiras, Tom Cleber gravou seu primeiro DVD Acústico e Ao Vivo em outubro de 2005 (um grande sucesso de vendas que lhe rendeu Disco de Ouro), seguidos por três álbuns que também conquistaram o mesmo éxito: os volumes I, II e III de Tom Cleber - Voz e Violão - para deleite do seu fiel e inseparável público.

Depois foi a vez do álbum de inéditas Sonetos, lançado no final de 2007, seguido da coletânea as 20 mais, ambos pela gravadora MD Music. Já 2008, Tom Cleber gravou seu segundo DVD, celebrando seus 15 anos de carreira. Mais tarde, 2011, com o elogiado álbum ‘Tudo Lembra Você’, Tom Cleber estabeleceu um padrão apaixonante para sua carreira, trazendo em suas canções uma sequência de composições que mostram um artista mais completo e profundo. A partir daí, foi uma sequência de grandes álbuns, lançados anualmente: Tom Cleber canta Roberto (lançado em 2012), Sucessos (2013), Nosso Encontro (2014), e o 3o DVD, 20 anos de carreira (lançado em 2015).