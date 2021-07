Toadas e Sambas agitam o fim de semana no Luar de Uaicurapá

Manaus/AM - O fim de semana começa agitado no Luar de Uaicurapá (rua Rio Madeira, 452, Vieiralves). Na sexta-feira (23), o grupo ‘A Toada’ apresenta um show com no ritmo do boi bumbá, enquanto Márcia Siqueira cai no samba com convidados especiais. Os shows iniciam às 19 horas.

Na noite de sexta-feira (23), é a vez do grupo A Toada com Rafael Lacerda, intérprete e instrumentista; Kimberly Souza, no charango e backing vocal; Severino Filho, no violão e backing vocal e, Lucianno Dias, no trombone, flauta e backing, juntos eles entoaram os ritmos de Garantido e Caprichoso.

Composições como ‘Em Parintins Vem Você se Apaixonar’, ‘Fibras De Arumã’, ‘Coração De Batuqueiro’, ‘Ninguém Gosta Mais desse Boi do que Eu’ e ‘Parintins Para O Mundo Ver’ fazem parte do repertório da noite.

“Vamos fazer um show interativo e dançante. As toadas não deixam ninguém parado. Por isso, vamos atender alguns pedidos do público. Queremos muita interação nesse show”, disse o vocalista da banda, Rafael Lacerda.

A Toada nasceu em 2014. Formado por músicos experientes e exigentes com a qualidade do seu trabalho, e que já passaram por projetos e bandas reconhecidas e respeitadas em todo o território amazonense, o grupo decidiu explorar bares e botecos da cidade de Manaus, um trabalho pioneiro nessa época.

Vale ressaltar, que para esta noite, o valor do couvert artístico custa R$ 18 (por pessoa). E é necessário seguir todos os protocolos de vigilância sanitária adotada pela casa.



Sambinha da Márcia recebe atração nacional

Excepcionalmente neste sábado (24), o ‘Sambinha da Márcia’ recebe duas atrações de peso: o cantor carioca Gilsinho da Conceição, ou simplesmente, Gilsinho da Portela e o cantor amazonense Júnior Rodrigues para cair no samba com Márcia Siqueira.

Com clássicos do samba de gente nacionalmente conhecida como, Arlindo Cruz, Benito de Paula, Beth Carvalho, entre outros. Não ficarão de fora nossos compositores sambistas regionais como, Papaco do Samba, Chico da Silva e muitos outros.

Para reforçar o time, o cantor Gilsinho da Portela faz uma participação mais que especial, o cantor carioca e intérprete oficial do GRES Portela, que traz em seu repertório além dos sambas-enredo que foram destaque em sua carreira.

Após ser efetivado como o único intérprete da Portela, Gilsinho foi um dos protagonistas na conquista do título Portelense que não vinha há mais de 33 anos. No Carnaval de 2019, depois de uma excelente apresentação na Avenida com a Portela, Gilsinho venceu o seu segundo prêmio Estandarte de Ouro do Jornal O Globo.

Junior Rodrigues também se apresenta nesta noite com um vasto repertório de sucesso, que vai desde Alcione até Fundo de Quintal, passando por Zeca Pagodinho e, também, Noel Rosa. Ele não deixará de fora suas composições que fazem sucesso na noite manauara, como ‘A Casa da Mãe da Gente’ e ‘Não Consigo Esquecer’.

“Vou interpretar sambas de João Nogueira, Noel Rosa, Cartola, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz dentre outros. E também os meus grandes sucessos. Vamos unir o melhor do samba raiz com uma noite incrível”, disse o compositor e cantor.

No sábado (17), o couvert custa R$ 20 (por pessoa) e outras informações e reservas podem ser realizadas pelo telefone/whatsapp (92) 99533-0300.

Protocolos

Como ainda estamos em processo de retomada, o Luar de Uaicurapá funcionará com 50% de sua capacidade. E para ter acesso à casa, o público deverá utilizar máscara, aferir a temperatura e utilizar álcool em gel, além do distanciamento social em mesas para quatro lugares.