Titãs fazem show histórico com turnê 'Encontro' em Manaus

O show vai acontecer no Podium da Arena da Amazônia e a venda de ingressos começa nesta terça (7) no site oficial da banda titasencontro.com.br. Os sete integrantes da formação clássica ampliaram a agenda de shows, que acontece entre abril e junho.

Manaus/AM - No dia 11 de maio Manaus vai receber a turnê comemorativa "Titãs Encontro - Todos Ao Mesmo Tempo Agora", com Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. A apresentação vai celebrar o reencontro de uma das maiores bandas de rock do país.

