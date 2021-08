Taty Corazón movimenta quinta em Manaus com ritmos latinos

Manaus/Am - Nesta quarta-feira (25), o Luar de Uaicurapá recebe duas atrações musicais, os veteranos Afonso Rodrigues e os estreantes na casa Jânio Queiroz & Adriane. O couvert custa R$ 15 por pessoa.

A casa segue todos os protocolos e para ter acesso é necessário utilização de máscara, aferição de temperatura, uso de álcool 70% e a apresentação da carteira de vacinação comprovando com pelo menos a primeira dose da imunização.

Nesta noite, a primeira atração será a dupla Jânio Queiroz & Adriana, que se apresentam a partir das 19h, eles rememoram grandes sucessos da música amazonense com canções de Candinho e Inês, Célio Cruz, Antônio Pereira e Torrinho.

Jânio Queiroz é natural de Manaus. Músico com mais de 20 anos. Atualmente, ele desenvolve um trabalho autoral, mesclado ao cover, onde interpreta música de artistas da região e, também, grandes nomes da MPB. Já participou de festivais como, Fecani, Manifest, Canção da Mata e Festival do Compositor.

Enquanto Adriane, que é sua aluna de teoria musical e violão erudito, simpatizante do instrumento e participante de rodas de Jam Sessions Cidade Adentro. Essa parceria veio com a intenção de poder incluir a flauta nas canções ao som da natureza e da floresta, clássica e regional.

Mais tarde, às 21h, é a vez do cantor Afonso Rodrigues com uma apresentação de músicas dançantes. Ele vai cantar desde a música popular brasileira, passeando pelo rock nacional e internacional. Com um repertório selecionado, que vai interpretar canções de gente como, Roberto Carlos, Zé Ramalho, Legião Urbana, Raul Seixas e até dos Beatles.

Noite latina

A noite dedicada aos ritmos latinos continua, com a apresentação da cantora Taty Corazón,a partir das 20h e o couvert custa R$ 15 (por pessoa).

Segundo a cantora peruana, não estão de fora composições como “La Vida Es Un Carnaval”, grande sucesso da cantora cubana Celia Cruz, os hits de Oscar de Leon, e o romantismo dos boleros de Luís Miguel assim diversificando com os ritmos atuais desde a Bachata e Reggaeton.

Natural de Iquitos, Taty vem de uma família de músicos. A banda se estabeleceu em Manaus, no ano de 2003, iniciando uma trajetória de shows e apresentações em diversos locais do Estado do Amazonas. Participou do Festival da Castanha, em Tefé 2007 e do Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), em 2012. Ela já se apresentou em diversas festas para as Forças Armadas, bares e casas noturnas.