Sucesso em Manaus, 'Dois Irmãos' concorre em 4 categorias de prêmio nacional de Teatro

Manaus/AM - Após o sucesso em Manaus, o espetáculo 'Dois Irmãos' concorre em quatro categorias do Prêmio Cenym de Teatro Nacional 2023. Inspirada na obra de Milton Hatoum, a peça amazonense leva a assinatura da Menina Miúda Produções Artísticas.

No Prêmio Cenym 2023, o espetáculo concorre nas categorias:

-Melhor Atriz Coadjuvante,

-Melhor Cenário,

-Melhor Direção de Arte e

-Melhor Cartaz e Programação Visual.

O diretor do espetáculo, Cairo Vasconcelos, celebra as indicações. "É um reconhecimento para toda a equipe que trabalhou incansavelmente no espetáculo 'Dois Irmãos'. É uma prova do talento e dedicação de todos os envolvidos. Agora, é aguardar a premiação", disse.

Indicada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, a atriz amazonense Acácia Mié concorre com nomes como Beth Goulart e Olívia Araújo. Na peça 'Dois Irmãos', ela interpreta 'Domingas', a empregada da casa e mãe de Nael, o narrador-personagem interpretado pelo ator Gabriel Mota.

O cenógrafo Juca Di Souza concorre nas categorias de Melhor Cenário e Melhor Direção de Arte. Atriz e designer, Thaís Vasconcelos concorre na categoria de Melhor Cartaz e Programação Visual.

Sinopse

Ambientado na Manaus do século XX, o espetáculo 'Dois Irmãos' é inspirado no romance homônimo — de mesmo nome — 'Dois Irmãos'. Na obra, o escritor amazonense Milton Hatoum retrata os conflitos de uma família. No centro do romance, estão os gêmeos Yaqub e Omar, que têm uma relação marcada por tensão e rivalidade.

Temporadas

Criado e encenado por amazonenses, o espetáculo apresentou duas temporadas em Manaus, uma em maio e outra em agosto deste ano.

No elenco da primeira temporada estiveram Amanda Magaiver (Zana); Brenda Amora (Rania); Acácia Mié (Domingas); Junior Victorino (Omar); Beto Monteiro (Yaqub); Wilson do Carmo (Halim) e Gabriel Mota (Nael). Na segunda temporada, Pabi Xavier passou a interpretar Rania.

Cairo Vasconcelos adiantou que a Menina Miúda Produções Artísticas planeja uma terceira temporada da peça. "Nossa intenção é proporcionar ao público mais oportunidade de se emocionar com a história do espetáculo. Em breve, vamos compartilhar mais detalhes", afirmou.

O romance de Milton Hatoum já foi adaptado para TV, em minissérie da Globo; em espetáculo teatral, por profissionais de São Paulo; e em HQ (História em Quadrinhos), pelos quadrinistas paulistanos Fábio Moon e Gabriel Bá.

Prêmio Cenym

Realizado anualmente pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (ATEB), o Prêmio Cenym reconhece os talentos do teatro brasileiro, desde obras, artistas, até projetos e locais.

Criada em 2001, como um evento local em Sergipe, pelo ator, diretor, produtor, roteirista e crítico de teatro Tom Williamson, a premiação chega à 22ª edição em 2023.

A cerimônia de entrega das estatuetas ocorre tradicionalmente no mês de novembro, quando são anunciados os vencedores das 30 categorias do prêmio.