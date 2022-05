Stand up 'Até o tucupi de Mano' volta com novidades para 2ª edição

Manaus/AM - Pegue sua cuia e se prepare pra rir muito. A segunda edição do show “Até o tucupi de mano” está chegando com mais destaques da comédia local. No domingo, dia 29 de maio, às 20h30, no Seu Dorgam Pub, em Manaus, serão quatro comediantes principais, além de convidados surpresa.

Após o sucesso da primeira edição, em abril, o show volta trazendo novidades e com a proposta de apresentar os comediantes locais ao público que gosta de stand up comedy e que ainda não conhece muito bem a cena manauara.

No show deste domingo, os headliners serão Dan Dias, Ricardo Mesquita, Murilo Vieira e Bruno Frota. Os ingressos, em promoção para quem comprar antecipado, custam R$ 15 (individual) e R$ 50 a mesa para quatro pessoas.

Os comediantes

Dan Dias faz parte de uma das gerações de comediantes do stand up manauara que ajudaram a desbravar a cena na cidade, quando ainda não existiam casas voltadas especificamente para o humor. Reconhecido, já abriu shows importantes, tem especiais de comédia lapidados e atualmente, além de trazer em seus textos um pouco de sua vida na Zona Sul de Manaus e desventuras no campo dos relacionamentos, também se dedica a produzir vídeos paras as redes sociais.

Conhecido por sua criatividade, Ricardo Mesquita, que é evangélico, quebra paradigmas mostrando que a alegria não tem religião. Suas piadas abordam o universo da igreja, mas de uma forma que os “desviados” também conseguem entender e, claro, rir bastante.

Cria da Toca da Comédia, Murilo Vieira faz parte da geração mais recente de comediantes amazonenses. Em seus textos, ele brinca com o cotidiano de um um típico morador da Zona Leste de Manaus, lidando com a violência, drogas, repressão policial e outras mazelas da sociedade de forma leve e bem humorada.

Um dos fenômenos recentes da internet a nível local, Bruno Frota é especialista no humor nonsense (sem sentido, absurdo), com uma capacidade de improviso que impressiona. Consegue ser no palco tão ousado quanto em seus vídeos na internet, que são um sucesso, mas sem passar do ponto, garantindo a risada do público.