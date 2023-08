Shows musicais movimentam fim de semana na Casa de Praia Zezinho Corrêa

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - A Casa de Praia Zezinho Corrêa será palco de seis atrações musicais que vão movimentar a tardezinha deste fim de semana. O espaço dispõe de entrada franca e está localizado no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

Entre os shows recorrentes, no sábado (5) a partir das 18h, está o do cantor Jamilson Rosseti, além do artista Carlinhos Paiva com participação especial doe Sidioney Eduardo. Já no domingo (6) às 18h, a tardezinha será marcada, com entrada franca, para os três shows das DJs Elow, May Seven e Izzy, que vão agitar a noite envolvendo o público com músicas eletrônicas.

Finalidade

A Casa de Praia Zezinho Corrêa é um espaço público diversificado, que combina a bela paisagem à beira do rio com uma ampla variedade de sabores e atividades. Além das opções gastronômicas, o local valoriza a cultura local, apresentando artistas regionais no palco e exibindo artesanato da região. Tornou-se um ponto turístico importante, que impulsiona a economia local e promove o empreendedorismo cultural e turístico, proporcionando uma experiência única aos visitantes.

