Show de Nando Reis em Manaus terá entrada gratuita para PCD's

Manaus/AM - As Pessoas com Deficiência (PcD’s) terão acesso gratuito ao show do cantor e compositor Nando Reis que acontece no dia 17 de junho, sexta-feira, no Studio 5 Centro de Convenções, Zona Sul de Manaus.

Segundo o artigo 16, do capítulo 2 da Lei nº 241, de 31 de março de 2015, “fica instituída a gratuidade para pessoas com deficiência e meia-entrada para seu acompanhante nos eventos em salas de cinema, em espetáculos de teatro e circo, em museus, parques e eventos educativos, esportivos, de lazer, culturais e similares”.

O objetivo é garantir a acessibilidade e proporcionar uma boa experiência e um tratamento adequado aos visitantes com qualquer tipo de deficiência.

CRITÉRIO

As PCD's terão acesso gratuito ao show, desde que apresentem na entrada o RG/CNH, mais um dos seguintes documentos que atestem a deficiência: Passe Livre, Passe Legal, laudo médico ou as carteirinhas emitidas pelas associações dos segmentos, tais como a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O acompanhante da Pessoa Com Deficiência precisa comprar o ingresso na bilheteria do Studio 5.

ÚLTIMO LOTE

A venda de ingressos está no último lote nos seguintes valores: pista R$ 125, arquibancada R$175, Frisa R$145 e Mezanino Budweiser Rockstar R$355. Todos os ingressos são vendidos no valor de meia-entrada social e os valores são correspondentes para venda física e pagamento em dinheiro. Compras online, com cartão de crédito e parceladas, estarão sujeitas a taxas.

Os passaportes podem ser adquiridos nos pontos de vendas físicos das Óticas Diniz do Shopping Manauara, Grande Circular e Sumaúma Park Shopping. O Meet Cozinha Boêmia, situado na Rua Rio Mar, 58 - Vieiralves também é um ponto físico. Os ingressos também estão disponíveis no site www.shopingressos.com