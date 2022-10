Servidora do MP e mais duas são indiciadas por xingarem nordestinos: 'Vivem feito cachorros'

Uma servidora do Ministério Público, uma técnica em enfermagem e uma funcionária de uma loja de materiais de construção foram indiciadas por racismo depois de enviarem áudios em grupos de Whatsapp xingando nordestinos que vivem em Cachoeira Alta (GO) e votaram em Lula no 1º turno das eleições.

Mulheres responderão por racismo após ofensas a Nortistas e Nordestinos, em Goiás pic.twitter.com/c2V3V3s549 — Babilônia (@hamudaniel19) October 8, 2022

No áudio, uma das mulheres diz que as pessoas que vivem no norte e nordeste comem calango e vão à Goiás "para andar de carro".

“A Cachoeira daqui 10 anos não tem cachoeiraltense mais. Nós vai ser a minoria aqui [sic.], negócio de 15, 20%. Porque a Cachoeira está cheia destes nortistas filhos da p... que tá comendo calango no sol do meio dia e vem para cá andar de carro, desfrutar da nossa estrutura. Lá eles vivem vida de cachorro", disse

A Prefeitura de Cachoeira Alta informou que a técnica de enfermagem que divulgou o áudio foi afastada das funções e que repudia qualquer tipo de ofensa e discriminação. O caso se enquadra no crime de racismo, porque atinge um conjunto de pessoas, diferentemente dos casos de injúria racial quando a discriminação é contra uma só pessoa. A pena é de um a três anos.