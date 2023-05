'Samba Com as Moças' agita roda de samba neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (13), acontece a 2ª edição da “Roda de Samba Delas”, com o grupo Samba Com as Moças, no Nosso Quintal Restô Bar, no Vieiralves. Uma roda de samba feminina que acontece neste sábado, às 21h, no Nosso Quintal Restô Bar (Antigo Quintal da Gleice), no Vieiralves.

A roda de samba feita por mulheres, mas para todos os públicos, é comandada pelo grupo Samba Com as Moças, o 1º grupo feminino de samba e pagode nascido no Amazonas. Com 3 anos de estrada, o grupo vem se consolidando no cenário musical amazonense e ganhando cada vez mais espaço, abrindo portas para outras mulheres dentro das rodas de samba.

A “Roda de Samba Delas" é um projeto do grupo Samba Com as Moças, criado em 2021 quando foi lançada a 1ª edição. E agora, elas trazem a 2ª edição intitulada “O Encontro”, que conta com a participação especial de ex-integrantes do grupo: Izabel Barros (voz), Aléxia Fernandes (violão) e Renata Bentto (voz), que se juntarão a formação atual para fazer uma roda de samba que vai até a meia noite.

“A ideia é justamente essa, de fortalecer o samba feminino no Amazonas. Das mulheres também atuarem como protagonistas e comandarem as rodas de samba, que ainda é um espaço bastante masculino no nosso Estado. É a oportunidade das mulheres terem um evento de samba voltado para elas, com conforto, segurança e liberdade. Nossa roda é um espaço democrático, onde todos serão bem vindos”, diz Alessandra Vieira, percussionista e líder da banda.

O grupo Samba Com as Moças é composto por 5 integrantes: Alessandra Vieira (percussionista, voz e compositora da banda), Renata Rodrigues (voz), Thayane Rios (tantã), Meire Sena (pandeiro) e Rose Vieira (cavaco). Elas têm músicas autorais que compõem o repertório e neste sábado, além das autorais, elas prometem cantar e tocar grandes sucessos já conhecidos do grande público.