Saiba quando começa a venda de ingressos para show do Whindersson Nunes na Arena da Amazônia

Manaus/AM - Após a apresentação marcante no Teatro Amazonas, o humorista Whindersson Nunes retorna a Manaus para um show na Arena da Amazônia, no próximo dia 11 de dezembro. São esperadas 30 mil pessoas.

Whindersson promete ser o maior show da história do humor brasileiro, com um palco 360 graus completamente cercado pelo público manauara na Arena da Amazônia, que já foi eleita a segunda melhor do mundo na Copa de 2014.

"Eu tenho um carinho enorme por Manaus, um povo que sempre me acolhe bem. Na minha última passagem pela cidade, os ingressos foram limitados por conta do espaço. Agora será diferente, irei me apresentar na grande Arena da Amazônia atendendo aos fãs", disse.

A venda dos ingressos inicia nesta sexta-feira (29), a partir das 14h, pelo site https://goldpassingressos.com.br/ . Serão 4 setores: Arquibancada Inferior, Cadeira Especial, Cadeira Premium e Camarotes.

Além da meia-entrada para estudantes, também será ofertado o ingresso social para o público que vai funcionar da seguinte forma: o valor da meia-entrada e mais 1kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue antes de entrar na Arena. Quem desejar, basta optar pelo opção na hora de comprar o ingresso.