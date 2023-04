Rodeios do Manaus Country Festival iniciam nesta sexta-feira no CSU do Parque Dez

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (28) o Manaus Country Festival vai movimentar a cidade com uma programação para toda a família. Entre as principais atrações estão shows musicais e apresentação das candidatas a Rainha do Rodeio, incluindo a cerimônia de abertura na arena.

O evento ocorre até o dia 30 de abril no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, na Zona Centro-Sul. A entrada é gratuita.

No sábado, vai acontecer a semifinal do rodeio com 15 montarias também e show de humor com Chaveirinho. No Domingo, será a grande final. O desfile das rainhas ocorrerá no palco onde as atrações musicais de apresentam.

Programação musical

Na sexta-feira (28), os shows musicais ficam por conta dos Meninos do Xote, seguidos por Thay Rodrigues e fechando a noite, Rodrigo Raniely e Monalisa. Já o sábado, será a vez de Samara Show, Lucas Moura e Forrozão Já Quero.

Domingo, paralelo a final do rodeio, os shows terão a assinatura de Kellen Cavalcante, Marcio Cigano e Trio Du Vale. A organização do evento reforça que, menores de 14 anos, devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Serviço

O que? Manaus Country Festival 2023

Quando? 26 a 30 de maio - a partir das 17h

Onde? CSU do Parque Dez - Avenida Perimetral, 22, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul

Quanto? Entrada gratuita