Rio Negro Challenge será realizado em Paricatuba

Manaus/AM - A edição 2020 do Rio Negro Challenge, - o maior evento de águas abertas do Norte do Brasil - não será mais realizada na praia da Ponta Negra, devido o fechamento da praia,em virtude da pandemia causada pela Covid-19. Agora o evento acontecerá em Paricatuba, no Iranduba (a 35 quilômetros de Manaus). Com isso, a tradicional travessia Almirante Tamandaré - que neste ano completa 50 anos de existência - será realizada em formato de circuito, como já aconteceu em algumas edições.

A Almirante Tamandaré e as provas de 2 quilômetros e 4 quilômetros acontecem no domingo, 13/12. No sábado, 12, acontece a disputa do Relay (revezamento) em que equipes formadas por três atletas que nadam, cada um, a distância de 500 metros. As inscrições para o evento estão sendo realizadas, exclusivamente, no site rionegrochallenge.com.br e as vagas são limitadas.

Para o organizador da prova, Pierre Gadelha, com o novo local, a maratona aquática vai ganhar um cenário inédito. “De fato é um cenário completamente novo, e quem pratica o esporte águas abertas, gosta disso também, de conhecer e nadar em lugares diferentes", pontua Pierre.

Congresso virtual

Para evitar aglomerações, o congresso técnico da competição será previamente gravado e disponibilizado nas redes sociais do Rio Negro Challenge. Além disso, na entrega dos kits, cada atleta receberá ainda uma versão impressa com todas as informações relativas ao congresso técnico.