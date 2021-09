Renato Piaba apresenta espetáculo de humor em Manaus

No próximo sábado, dia 18 de setembro, o humorista baiano Renato Piaba desembarca para um único show em Manaus, das 18 às 19h. Será a primeira vez que o humorista vem a Manaus e os ingressos estão disponíveis no site bilheteriadigital.com, no valor de R$ 50 (meia) ou no dia do espetáculo, na bilheteria do Teatro Manauara.

“Estou louco para ver o público amazonense. Tenho um carinho muito grande por essa terra e quero fazer muito esse povo rir. Estou muito ansioso e com vontade de chegar logo, porque sei que farei uma sequência, este será o primeiro de muitos shows em Manaus”, disse.

Humorista e Servidor público

Renato trabalhou como oficial de Justiça estatutário do Tribunal de Justiça da Bahia, durante 30 anos, sem deixar o humor de lado. Entre um expediente e outro dividia o tempo entre as funções como servidor público e apresentações como humorista pois a comédia sempre esteve presente na vida do artista.

“Eu já fui oficial de Justiça, mas o humor sempre existiu em mim. O humorista nasce humorista, não se fabrica humorista. Eu usava humor em tudo, na faculdade, até no meu próprio trabalho de oficial de Justiça. Chegou um momento, em que o lado humorista começou a necessitar mais de mim, por conta dos ensaios e apresentações que foram aumentando e mais vantajosas financeiramente, mas sempre caminhando paralelo, junto ao meu trabalho de servidor público e nisso já se vão 25 anos e nunca mais parei, porque o humor sempre foi a minha realização. Hoje me encontro aposentado do tribunal e realizado por me dedicar 100% ao que eu amo, que é fazer humor”, contou Piaba.