Rebeca Portilho representa o Amazonas no Miss Universo Brasil

Manaus/AM - O Amazonas tem uma nova representante no Miss Universo Brasil. Rebeca Portilho, 23 anos, foi eleita Miss Universo Amazonas 2021 em evento intimista assinado por Raphael Galvão Eventos no Armazen XV, em Manaus. Apaixonada por suas raízes amazônicas, a jovem quer falar, durante o seu reinado, sobre a importância das questões ambientais e também quer influenciar mulheres sobre a autoaceitação.

