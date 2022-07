Queen Experience in Concert vem a Manaus em agosto

Manaus/AM - O espetáculo Queen Experience in Concert vai realizar um novo show em Manaus, no dia 27 de agosto, no Studio 5 - Centro de Convenções, zona Sul. O musical presta homenagem ao Queen e já é considerado um dos maiores tributos à banda britânica das Américas.

A versão "in concert" vai proporcionar aos fãs uma experiência única de imersão musical, por meio da performance da banda e orquestra sinfônica em conjunto, apresentando releitura dos maiores sucessos da banda. "Don't Stop me Now", "Killer Queen", "Under Pressure", "Bohemian Rhapsody", entre outras, compõem o repertório.

O espetáculo conta com a condução de grandes mestres da cena artística, como o maestro Eduardo Pereira na direção musical, Ewerton Novaes na preparação corporal, e direção geral do diretor Bruno Rizzo.

A BZR produções está à frente do musical que já se apresentou em várias capitais pelo país, além da turnê internacional pelo Chile, Uruguai e Argentina. O show já foi assistido por mais de 200 mil pessoas, e em Manaus está sendo promovido pela MB Eventos.

Os ingressos podem ser comprados nas Lojas Ramsons do Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Sumaúma, ou pelo site ingressomix.com. Os preços variam de R$ 80 a R$ 184, valor de meia-entrada e sem a taxa do site. Os setores são arquibancada, lateral, especial e premium.

O evento inicia a partir das 20h, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, zona Sul. A classificação é livre, entretanto menores de 14 anos só poderão entrar acompanhados dos responsáveis.