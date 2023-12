Manaus Filme Fantástico começa nesta terça-feira; confira programação

Manaus/AM - A quarta edição do Manaus Filme Fantástico começa, nesta terça-feira (5), no Cineteatro Guarany, localizado na Vila Ninita, ao lado do Centro Cultural Palácio Rio Negro, Centro. O evento é gratuito e seguirá até o dia 16 de dezembro, das 17h30 às 19h.

Nesta edição, a iniciativa traz como diferencial a inclusão de outras categorias como, documentários nacionais e internacionais, animação e LGBTQI+. Além disso, a mostra faz homenagem ao cineasta amazonense Z Leão, natural de Anori (a 195 quilômetros de Manaus), que começou atuar no cinema aos 15 anos de idade em uma produção alemã, no município de Barcelos (a 399 quilômetros).

A programação exibe as 101 produções inscritas, considerando-se o objetivo de inclusão total, daquelas que se inscreveram e enviaram as obras, sendo 89 curtas e 12 longas metragens. A seleção conta com curtas do Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, além dos estados do Nordeste.

O diretor do Departamento de Difusão Cultural, Sergio Cardoso, destaca a participação de duas produções da Espanha. “Com certeza foi uma surpresa muito grande, nós recebermos a participação de dois curtas desse país. Essa iniciativa é uma janela para produções de diversos gêneros, oportunizando o mercado para produções brasileiras e internacionais”, afirma o diretor.

A programação está disponível no portal cultura.am.gov.br.