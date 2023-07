Psiquiatra e escritora aborda inteligência emocional e tomada de decisão em palestra em Manaus

Manaus/AM - Manaus recebe a psiquiatra e especialista no assunto e temas relacionados ao comportamento, Ana Beatriz Barbosa Silva. No próximo dia 2 de agosto, ela conduzirá uma palestra sobre a “Importância do Equilíbrio Emocional nas Tomadas de Decisões”. Os ingressos estão à venda.

Pressões, desafios e responsabilidades são uma constante no dia a dia de cada um de nós, principalmente no trabalho, onde os prazos tendem a ser ainda mais curtos. Mas, a tomada de decisões exige equilíbrio. Daí a importância da inteligência emocional, que é uma habilidade cognitiva que nos permite conhecer e controlar melhor nossos sentimentos. É através dela que conseguimos gerir nossas emoções e construir relacionamentos mais saudáveis, agindo de forma mais calculada e razoável, sem nos deixar levar por impulsos, ou pensamentos e influências negativas.

A inteligência emocional é um dos pilares do sucesso profissional, familiar, pessoal e comunitário. Há um consenso de que a serenidade e a consciência na tomada das decisões tornam os nossos atos mais corretos e nossas conquistas mais prováveis e certas. Sem isso, fica mais difícil lidar com os desafios crescentes da vida. Mas, estudos e pesquisas apontam que 4% da população mundial ainda não consegue identificar emoções e que esse número chega a 16% nos escalões dos altos executivos e CEOs. Por isso, a conquista do controle emocional pressupõe muita informação e treinamento.

Sobre Ana Beatriz

Formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ana Beatriz recebeu o título de professora Honoris Causa, pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (UniFMU). Desde 2009, é consultora do programa “Mais Você”, da Rede Globo. Neste ano, passou a ser host do podcast PodPeople. A especialista é palestrante em diversas áreas do comportamento humano e autora de 14 livros publicados, com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos.

Como participar

Os ingressos para a palestra da Dra. Ana Beatriz, podem ser adquiridos no site da Ingresso Mix ingressomix.com. Os valores variam entre R$ 120 (meia entrada para o mezanino) a R$ 360 (inteira para o setor premium), acrescidos de taxas. O evento será realizado às 19h30 do dia 2 de agosto, no auditório do Studio 5, situado na avenida General Rodrigo Otávio. A classificação etária é livre.

Serviço

O que? Palestra com a Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva sobre a “Importância do Equilíbrio Emocional nas Tomadas de Decisões”.

Quando? 2 de agosto de 2023 - às 19h30

Onde? Studio 5 - Av. Gen. Rodrigo Otávio, 3373 - Crespo - Zona Sul

Classificação: Livre

Ingressos: ingressomix.com

