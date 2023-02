Psicólogo revela segredos para destravar a oratória em workshop em Manaus

Manaus/AM - Pessoas desejam conquistar o seu lugar ao sol, falar com grandes públicos, mas convivem com os bloqueios psicológicos, traumas de infância, o que impedem de se expressarem com clareza, credibilidade e confiança. O comportamento inviabiliza as relações profissionais, parentais e impede uma comunicação mais assertiva. Contudo, superar os desafios não é uma tarefa impossível, há técnicas e treinamentos, que se constituem grandes aliados.

Dada a importância dessa habilidade para o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional, Elias Mattos, especialista em Gestão de Talentos, jornalista e escritor, ministrará o curso “Comunicação e Oratória Gestão Inteligência Emocional - Resiliência”. O evento será dia 9 de fevereiro das 18h às 22h, no Manaus Plaza Shopping.

O objetivo do Workshop Imersão em Comunicação e Oratória é auxiliar os profissionais liberais que não se sentem preparados para dominar a oratória no campo profissional. Liderando pessoas “Leader Training".

Aos profissionais de vendas e Atendimento, corretores de imóveis, consultores de venda de veículos, demais funções, que têm dificuldade em virtude da objeção dos clientes e pensam muitas das vezes em desistir, o mecanismo da oratória vai ajudar a trabalhar essa questão do foco no cliente sem perder os objetivos da venda.

Para ele, desenvolver habilidades de comunicação, são vertentes plurais da expressão verbal. Assim, é necessário que o profissional de todas as áreas e segmentos, se atenha aos cenários e oportunidades”, pontuou o psicólogo Elias Mattos.

Sobre o palestrante

O responsável por ministrar o curso é, jornalista, psicólogo professor universitário e escritor, com 3 obras publicadas, especialista em Gestão de Talentos, idealizador do curso Comunicação e Oratória, atua há 22 anos no mercado, já treinou mais de 8 mil profissionais e políticos de várias áreas durante esses anos em palestras presenciais e mentorias.

Informações e reservas com sua equipe pelo site www.eliasmattos.com.br