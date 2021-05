Projeto 'Tocando a Alma' do Abrigo Moacyr Alves retorna nesta quarta

Manaus/AM - Após um longo período com as suas atividades suspensas devido às restrições causadas pela pandemia da COVID-19, o Projeto Tocando a Alma do Abrigo Moacyr Alves retorna neste mês de maio com algumas apresentações em Manaus.

O Projeto "Tocando a Alma" iniciou, em 2019, com a proposta de amenizar a dor por meio da música. O projeto visa ainda reunir músicos das mais diferentes áreas e resgatar a esperança de pacientes de hospitais e instituições de Manaus, despertando de forma terapêutica, pessoas para o sentido da vida.

O repertório é bastante eclético, composto por músicas de todos os gêneros, entre elas MPB, flash back, pagode, boi bumbá, carnaval, músicas natalinas, músicas infantis, entre outros estilos.

Atualmente, o projeto conta com a participação de 12 músicos.

Durante as apresentações, todos os cuidados necessários com relação à prevenção da COVID-19 são tomados e é realizado uma escala de músicos para as apresentações.

Programação:

* Uma apresentação especial acontecerá no dia 12 de maio, às 15h, no Serviço de Pronto-Atendimento da Zona Sul e no Hospital e Pronto Socorro Dr Aristóteles Platão Bezerra de Araújo às 18h, em homenagem ao Dia do Enfermeiro.

* No dia 20 de maio, às 15h, o Projeto Tocando a Alma realizará uma apresentação alusiva ao Dia do Técnico de Enfermagem, direcionada aos pacientes e funcionários do Hospital e Pronto Socorro Dr Aristóteles Platão Bezerra de Araújo.