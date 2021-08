Projeto 'A Escola Vai ao Teatro' terá workshops gratuitos

Manaus/AM - A programação do projeto “A Escola Vai ao Teatro 2021” já está acontecendo no palco do Teatro Manauara proporcionando o contato com a arte do teatro, de forma gratuita. E esta 5ª edição apresenta mais uma novidade: Workshops sobre Teatro, abordando técnicas de Contação de Histórias, A origem e influência do teatro e Criação de Personagens, durante os dias 28 de agosto e 02, 04, 10 e 11 de setembro.

As inscrições já estão sendo realizadas, gratuitamente, para professores, estudantes universitários e público ligado às artes cênicas, por meio do e-mail: [email protected] ou pelo fone: (92) – 3342 8032, com vagas limitadas.

WORKSHOPS TEATRAIS

As palestras apresentarão “Técnicas de Contação de Histórias” - como ferramenta pedagógica e formação de plateia, a partir da aproximação dos alunos com a arte. Outro tema a ser abordado será “Da Grécia para o Mundo” - A origem e influência do teatro na história da sociedade ocidental ainda sobre “Criação de Personagem a partir do método Stanislaviski” – voltado para atores iniciantes e apaixonados pelas Artes Cênicas, através do estudo do primeiro livro da trilogia do sistema Stanislaviski “A Preparação do Ator”.

O facilitador dos workshops será Roger Barbosa, técnico em Artes cênicas, formado como instrutor pelo SEBRAE AM, ator e professor de teatro com 27 anos de experiência e diretor da Interarte Escola, Produtora e Cia de Teatro;

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS WORKSHOPS:

· Dias 28/08 e 04/09 – de 9h às 11h - Técnicas para Contação de Histórias;

· Dias 02 e 04/09 – de 19h30 às 21h - Criação de Personagem, a partir de Stanislaviski;

· Dias 10 e 11/09 – de 19h30 às 21h – História do Teatro – Da Grécia para o Mundo.

O projeto A Escola Vai ao Teatro

A 5ª edição do projeto “A Escola Vai ao Teatro” já começou e terá mais apresentações gratuitas, durante os dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, em sessões às 9h e 15h, para escolas da rede pública de ensino que realizaram agendamentos gratuitos, previamente. O projeto proporciona apresentações teatrais, com temáticas socioambientais e realização de workshops para público de interesse em artes cênicas, de forma gratuita.