Projeto 'Arte pela Cidade' tem show de Cileno na Ponta Negra neste domingo

Ao todo, serão 45 dias de programação com 150 artistas de diversos segmentos, preparando a população para o maior festival de artes integradas do Norte, o #SouManaus Passo a Paço 2022.

O Trio Nordestino é quem abre a programação às 8h30, e a mesma segue até as 10h40 com o grupo Calçada.

O evento organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), terá início às 17h50, com a apresentação do grupo Vila da Barra e às 20h é Cileno é quem sobe ao palco.

