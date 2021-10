Programação ambiental foi destaque no Dia das Crianças em Manaus

Manaus/AM - Com uma vasta programação ambiental voltada para crianças, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) encerrou as atividades com a realização da 3ª edição do projeto “Nascentes: o coração do igarapé do Mindu”, que ocorreu nesta terça-feira (12), no parque Nascentes do Mindu, bairro Cidade de Deus.



Esse foi o primeiro evento com público no parque, após a reabertura gradual das atividades por conta da Covid-19, segundo informou a chefe do Departamento de Mudanças Climáticas e Áreas Protegidas da Semmas, Socorro Monteiro.



“Esse parque é maravilhoso e, juntamente com a comunidade do entorno, a Semmas deu um passo muito importante, na data de hoje, para a reabertura e também para os trabalhos de revitalização do local”, informou Socorro. O espaço estava com as atividades suspensas desde março de 2020 devido a pandemia da Covid-19.



O técnico de enfermagem Alex Azevedo, 43, agradeceu ao prefeito David Almeida pela programação alternativa que ele deu para as crianças da zona Leste da cidade. “Desde domingo estava procurando uma programação especial para levar os meus dois filhos. Pesquisei no Google e achei o site da prefeitura, que informou esta aqui. Estou feliz, meus filhos também e ainda ganharam brinquedo”, disse Azevedo, que mora no bairro Armando Mendes.



O evento no parque Nascentes do Mindu foi realizado em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Batalhão Ambiental e Área Missionária Cidade de Deus.



“O projeto 'Nascentes: o coração do igarapé do Mindu” tem o objetivo de despertar na comunidade do entorno o sentimento de proteger e apoiar as atividades do parque, a partir de ações concretas e participativas, para a promoção da qualidade socioambiental do espaço urbano, bem como agregar conhecimento técnico científico à comunidade acadêmica”, disse a bióloga Maria de Fátima Pereira do Nascimento, gestora da unidade.