Produtores rurais promovem "4° Feirão da Roça" com exposições, música e rodeio; confira

Com intuito de gerar renda aos trabalhadores do campo, a Associação dos Produtores Rurais do Feirão Sepror (Asprofe Vida Verde) realizará de 5 a 14 de novembro, das 7h às 00h, na Avenida Torquato Tapajós, a quarta edição do Feirão da Roça. A feira de agronegócios contará com mais de 20 atrações musicais, exposições agropecuárias, parque de diversões, estande de venda de veículos, alimentação, negociação de produtos, implementos agrícolas e, nos dias 12, 13 e 14, o evento terá um rodeio com atração principal e a entrada é gratuita.

“Será um grande encontro da agricultura familiar do Estado do Amazonas, com intuito de gerar emprego e renda para os trabalhadores do campo que, neste período da pandemia, como todos os brasileiros, passaram e ainda estão passando por dificuldades. Os produtores poderão ainda discutir o setor primário, com o objetivo de conseguir linha de crédito para buscar recursos e financiamentos”, disse o presidente da Asprofe, Antonivaldo de Souza.

Oportunidade

“Ainda há espaço no Feirão para a participação de outros produtores rurais e pecuaristas para exposição, venda ou troca de animais”, disse o presidente da Asprofe.

Atrações

A animação musical ficará por conta de 24 bandas, dentre elas, a banda Água Cristalina, Carlinhos do Boi, Forró do Gavião, Gangue do Forró, Forró Delivery, Xote com Pimenta, só para citar alguns.

Protocolo

A feira cumprirá com todos os protocolos de segurança sanitária para segurança dos agricultores e consumidores, e conta com o apoio da Fiscalização de Transporte (DFT) e profissionais do Corpo de Bombeiros. O uso de máscara será obrigatório.

Feirão

Atualmente, o antigo “Feirão da Sepror” reúne pecuaristas e produtores rurais de 32 municípios do Amazonas, atende diretamente mais de 900 agricultores e, indiretamente, cerca de 4 mil famílias por meio das associações e cooperativas parceiras.