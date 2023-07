‘Princesa Cafuxa no Reino da Palhaçaria’ estreia neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A Princesa Cafuxa retorna aos palcos teatrais com o projeto “Cafuxa pelo Mundo (Começando por aqui!)” com a apresentação do espetáculo "A Princesa Cafuxa no Reino da Palhaçaria" e convida o público, de todas as idades, para embarcar nessa aventura. Três novas apresentações marcam essa temporada especial, sendo a primeirano sábado (22), a partir das 19h, no teatro Selma Bustamante na sede da Interarte.

A atriz Ariane Feitoza, que dá vida a palhacinha, conta que esta circulação é um desejo antigo que foi adiado por conta da pandemia e que agora está pronto para fazer o público gargalhar e refletir. “A Princesa Cafuxa no Reino da Palhaçaria” integra um dos gêneros mais antigos do teatro, que é a Comedia dell’arte.

“Com a menor máscara do mundo, o nariz de palhaço, com a interpretação de personagens estereotipados, o espetáculo é adaptável para qualquer tipo de espaço, convencional e não convencional o que facilita a sua circulação por lugares sem ou com pouca estrutura técnica”, explica Ariane.

Enredo

Nesta representação teatral a princesa quebra o paradigma da eterna espera pelo salvador tão disseminado nos contos de fadas tradicionais, em que belas princesas esperam pelo beijo do amor verdadeiro do seu príncipe encantado para libertar-se da bruxa ou da madrasta má, depois de uma vida inteira de aprisionamento e espera.

Em cena

O texto, sem ensaio prévio, é criado no decorrer do espetáculo a partir da interação com o público. Seu roteiro é livremente inspirado nas histórias das princesas dos contos de fadas tradicionais que, atualizados, comporão a história. A plateia, de classificação etária livre, é convidada a participar e elaborar junto com a personagem os rumos da história, um processo de criação e de criatividade coletiva.

Roda de Conversa

Após a apresentação está prevista uma roda de conversa para explorar e refletir sobre a construção do humor no universo feminino, suas performances e protagonismos. A conversa é mediada por Ana Oliveira, palhaça e produtora cultural em Manaus. A circulação “Cafuxa pelo Mundo” foi contemplada pelo Edital Thiago de Melo, da Prefeitura de Manaus.

Ficha Técnica

Elenco e Direção: Ariane Feitoza

Sonoplastia: Wilson do Carmo

Iluminação: Roger Barbosa

Produção: Interarte

Assistente de Palco: Greyce Carlos

Mediadora: Ana Oliveira

Serviço:

O que: Circulação “Cafuxa pelo Mundo (Começando por aqui!)”

Quando: 22 de julho (sábado)

Horário: 19h

Quanto: gratuito

Onde: Teatro Selma Bustamante localizado na sede da Interarte, na rua Maceió, nº 80, Adrianópolis.

Com informações da assessoria