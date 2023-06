Primeiro esquenta do #SouManaus Passo a Paço 2023 acontece hoje

Manaus/AM - Neste sábado (17) a partir das 18h, na avenida da Conquista, no conjunto residencial Viver Melhor 1ª etapa, acontece o primeiro esquenta do #SouManaus Passo a Paço 2023.

O prefeito David Almeida já anunciou duas atrações nacionais para o #SouManaus, o cantor de samba Zeca Pagodinho e o cantor de rock Humberto Gessinger, fundador da banda Engenheiros do Hawaii. Neste sábado, serão anunciadas mais duas novas atrações nacionais.

E, para animar o esquenta do #SouManaus no Viver Melhor, as bandas Água Cristalina, Maikinho e Feras do Forró, Forró do Imperador e Berg Guerra garantem a animação no local a partir das 18h.

O Festival de Artes Integradas #SouManaus Passo a Paço 2023, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico de Manaus, tendo como mote a sustentabilidade, ancestralidade e inovação tecnológica, vai reunir, em sete áreas de intervenção cultural, mais de 600 atrações locais de diferentes segmentos, como gastronomia, moda, dança, teatro, cinema, música, artesanato, arte circense, dentre outros.