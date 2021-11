Prêmio POP MZ acontece em dezembro e vai premiar artistas manauaras

O prêmio POP MZ criado pela página POP Manaus Zom, acontece em 15 de dezembro no Studio 5 Centro de Convenções, e vai premiar artistas amazonenses.

O evento terá apresentações ao vivo, com direito a tapete vermelho. Os concorrentes foram escolhidos pelo público que mandou suas indicações na página do Instagram do POP Manaus Zom.

A premiação começa as 17h, os ingressos já estão a venda pelo perfil do prêmio 1° lote 20 reais e 90 reais VIP com direito a 2 combos. A votação para escolha dos vencedores acontece até dia 1 de dezembro.