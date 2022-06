Bandas de forró agitam ‘Festival Folclórico da Zona Leste’ neste fim de semana

Manaus/AM - O “Festival Folclórico da Zona Leste” acontece na área externa do shopping Phelippe Daou (T4), na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus. Os festejos são realizados, todos os dias, de 18h à 0h e vão até dia 3 de julho.

Na noite desta quinta-feira (16) cerca de 2 mil pessoas passaram pelo local. Além da apresentação de vários grupos folclóricos, bandas e artistas locais, todas as noites, quem for prestigiar o evento também vai poder desfrutar de uma praça de alimentação com muita comida típica, parque de diversões e segurança reforçada.

Atrações

Na noite desta sexta-feira, 17, a atração principal é a Banda Forró Festança. No sábado, 18, os Meninos do Xote se apresentam no arraial e no próximo domingo, 19, a festa é por conta do Trio du Vale.