Poesia, carnaval e artesanato em exposição neste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - Mais um fim de semana com várias exposições para visitar em Manaus. As mostras têm acesso gratuito. Confira as dicas e programe-se!

No Palacete Provincial neste sábado (19), às 11h, acontece a abertura da exposição “O canto do poeta”. A mostra sobre a poesia de Joaquim de Alencar e Silva é interativa e intimista e traz a biografia de um dos fundadores do movimento modernista Clube da Madrugada e imortal da Academia Amazonense de Letras.

Em cartaz até 19 de março, a exposição apresenta o acervo das obras de arte, a história do poeta em vídeo, além de uma instalação visual e sensorial com poesias de Alencar para o público de todas as idades. O espaço está aberto de quarta-feira a sábado, das 9h às 15h, com agendamento pelo Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).

A exposição gratuita intitulada “De outros carnavais” no Manauara Shopping traz fantasias históricas do Carnaval amazonense que pertencem ao acervo permanente da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Os luxuosos vestidos de porta-bandeiras usados pela artista Ednelza Sahdo estão na mostra que tem a curadoria do artista plástico Turenko Beça.

Já para os amantes da cultura oriental, a opção é o Centro Cultural Palácio da Justiça, que apresenta objetos tradicionais japoneses na exposição “A Beleza do Artesanato de Tohoku, Japão”. Ao todo são 48 peças de diversos gêneros, como cerâmicas, arte em laca, tecelagem, arte em metal e artesanato em madeira e bambu.

Em curta temporada, até o dia 8 de março, a mostra japonesa apresenta obras criadas por artistas que, inspirados pela beleza do artesanato popular, refletem a cultura e o espírito de Tohoku, região atingida por um tsunami em 2011.

Aberto de quarta a sábado, das 9h às 15h, a entrada no Palácio também é gratuita, com agendamento pelo Portal da Cultura.