Pitty e Nando Reis se apresentam no Pódio da Arena em Manaus

Manaus/AM - Dia 18 de novembro Pitty e Nando Reis vão se apresentar no Podium da Arena da Amazônia. A dupla se juntou em um show inédito e vai percorrer o país com a turnê batizada de "As suas, as minhas e as nossas". O show também vai unir as duas bandas, com novos arranjos arranjos e até canções inéditas. Os ingressos começarão a ser vendidos em breve.

“Não serão dois shows, mas um único show híbrido, com simbiose de bandas e repertórios. Só de imaginar estar com Nando no palco num show conjunto e partilhar da genialidade, energia e originalidade de um dos maiores criadores da música (e do rock!) brasileiro é algo que me emociona desde já”, disse Pitty

“Me juntar à Pitty é como ligar o interruptor: vem a luz, brilha a estrela do som. Estou com Pitty e vou com tudo, ‘pittynando’ nessa onda”, declarou Nando.