Pirarucurta Festival realiza premiação em formato drive-in nesta quinta

Manaus/AM - Com transmissão ao vivo e gratuita de curta-metragens de produção amazônica, o Pirarucurta – Festival realiza nesta quinta-feira (19), a premiação dos vencedores em cerimônia no Centro de Convenções do Studio 5, a partir das 19h. De forma inédita, o evento acontece em formato drive-in.

O local tem capacidade para 60 carros e a lotação será definida por ordem de chegada. Além disso, os participantes deverão respeitar o limite máximo de 5 pessoas por carro e terão a medição de temperatura feita na entrada do evento. Todos precisam ter realizado a inscrição por meio do link even3.com.br/pirarucurta2020/.

Os carros deverão permanecer no local com o motor desligado. A organização do evento alerta ainda para a cobrança do valor do estacionamento que obedecerá às regras do estabelecimento, normalmente.

Responsáveis pela organização do evento, alunos e professores do curso de Comunicação Social da faculdade alertam para a obrigatoriedade do uso de máscaras. Esta é a segunda edição do evento que foi adaptada em novo formato por conta da pandemia ocasionada pela covid-19.

A programação inicia no dia 18.11 com exibição dos curtas inscritos em transmissão online no youtube @pirarucurta, a partir das 18h30, com direito a bate-papo com profissionais do Matapi – Mercado audiovisual do Norte que, pelo segundo ano, é parceiro do evento. Eles realizam evento sobre o mercado do segmento entre os dias 25 e 28 de novembro, também de forma virtual.

A edição deste ano é temática voltada aos anos 80, adaptada a partir da série Stranger Things e “pretende levar o público a uma aventura no mundo invertido em meio às terras amazônicas”.