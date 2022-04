Pink Floyd Experience In Concert em Manaus terá orquestra ao vivo

Manaus/AM - Com orquestra ao vivo, o show ‘Pink Floyd Experience In Concert’ acontece no próximo dia 30 de abril, no Studio 5, a partir das 21h30, no Studio 5, zona Sul. A imersão musical e visual que homenageia David Gilmour e Roger Waters, responsáveis pelo sucesso do Pink Floyd, terá duração de 80 minutos.

A experiência também contará com efeitos visuais, projeções em Mapping 3D e um palco temático, além da orquestra regida por um maestro. Todas essas combinações irão agregar mais qualidade e elevar o nível musical do espetáculo, levando a experiência In Concert aos olhos e ouvidos de todos os espectadores do show. No repertório do Pink Floyd Experience In Concert estarão ‘Mother’, ‘Wish You Where Here’, ‘Time’, ‘Another Brick in the Wall’, entre outros sucessos da banda britânica.

O Pink Floyd Experience é composto pelo vocalista Fernando Garcia Torres Meira, pelo baixista e a 2ª voz da banda, Rodrigo Teixeira Barbosa de Vasconcelos, pelo guitarrista Pedro Mendes, pelo baterista Victor Gomes, pelo tecladista Willians Sousa Alves e pela backing vocal Mariana Nunes.

Ingressos

O show será realizado pela MB Eventos no dia 30 de abril, a partir das 21h30, no Studio 5, zona Sul. Os ingressos do 1º lote estão à venda nas lojas Ramsons dos shoppings Manauara, Sumaúma e Amazonas ou de forma online pelo site shoppingingressos.com.br. Os preços variam entre R$ 50 e R$ 240, valores de meia-entrada e inteira sem a taxa do site.

Será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 (2 doses ou dose única). Mais informações pelo número (92) 9 8216-3787.