Peça-filme sobre a pandemia em Manaus e a cheia do Rio Amazonas é lançado

Manaus/AM - Gravado em diversas locações de Manaus, a peça-filme “Marília Gabriela não vai mais morrer sozinha” estreia neste domingo (12), contando sobre a pandemia vivida capital. O lançamento será às 19h, no canal do YouTube do grupo "Coletivo UTC-4, pelo link https://bit.ly/3y0Utib.

A obra-prima tem direção artística assinada por Óscar Ramos (In Memoriam), tem cenas garavadas na Manaus Moderna, no Teatro Amazonas, e imagens cheia histórica do Rio Amazonas, em 2021.

Com direção geral do premiado Fabiano Dadado, a peça-filme é uma remontagem do espetáculo original.

A peça-filme é um formato novo de obra artística híbrido de teatro e audiovisual pioneiro na cena cultural.

A obra tem patrocínio do Governo do Estado do Amazonas, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal através da Lei Aldir Blanc que é um importante instrumento de fomento e resistência para artistas de todo o país.