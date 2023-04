Espetáculo ‘A Canção da Páscoa' estreia hoje na Igreja Batista da Lagoinha em Manaus

Manaus/AM - O espetáculo “A Canção da Páscoa” estreia, nesta sexta-feira (7), na Igreja Batista da Lagoinha Manaus (IBL) na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. O evento é gratuito e para prestigiar é necessário se inscrever no através do link: https://bit.ly/EspetaculoPascoa.

“A Canção da Páscoa” traz à memória o momento que marca a história, quando Deus entregou seu único Filho, Jesus Cristo. De acordo com a igreja, a atitude revela o amor sublime de Deus e é capaz de transformar o coração do homem.

A peça possuirá um cenário feito à mão pelo cenógrafo e artista plástico, Juca Di Souza, além de dança com referência judaica, com participação da plateia, no final.

Ao todo, a atração contará com mais de 80 artistas, entre músicos, atores, maquiadores, e também, técnicos que irão atuar diretamente nos bastidores.

O espetáculo segue no sábado (8), às 19h30, e no domingo (9), a apresentação poderá ser prestigiada tanto presencial, como online, a partir das 18h no canal do YouTube da igreja pelo link: https://www.youtube.com/@lagoinhamanausam.