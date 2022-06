Parada do Orgulho LGBTQIA+ acontece neste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - Com o tema "Diversidade e Orgulho", Manaus sedia a 22ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ no neste domingo (19), na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, com entrada gratuita pela rua José Clemente, a partir das 17h.

O evento busca sensibilizar a população sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+, além de celebrar suas conquistas ao som de atrações nacionais e DJs da cena eletrônica local. O evento terá dois palcos, ambos na avenida Eduardo Ribeiro.

O primeiro palco, próximo ao Teatro Amazonas, contará com as atrações nacionais, as drags Natasha Princess e a DJ Nina Sabbah. Além delas, o palco terá as presenças dos DJs Werison Felizardo, Rafa Militão, Thayza Rodrigues, shows de drags e desfile de personalidades.

O segundo palco conta com participação dos DJs Waldemir Rabelo, Thiago Monkayo, D.Lírio, Shayara Ross, Renan Benigno, Yaago Gloss e Naomy Lopes.