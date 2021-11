Papai Noel faz ‘Parada Natalina’ hoje na Nilton Lins em Manaus

Manaus/AM - Faltando exatamente um mês para o Natal, Papai Noel desembarca em Manaus nesta quinta-feira, a partir das 17h, no campus da Universidade Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, para participar da segunda edição da Parada de Natal, evento produzido pela instituição para celebrar o final do ano letivo e o início do período natalino.

Totalmente gratuito e aberto ao público, o evento contará com desfile de carros antigos, veículos decorados, apresentação de personagens clássicos e de contos de fadas, cavalgada e do bom velhinho, que chegará em uma charrete ao som de canções típicas da temporada executadas por uma orquestra.

A parada terá início na região do Moinho (logo na entrada principal da Universidade) e irá percorrer todas as instalações e prédios do campus, enquanto os visitantes poderão seguir a comitiva ou assistir o desfile das atrações até a área do estacionamento, onde acontecerá o grande encerramento do evento.