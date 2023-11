Papai Noel chega na Zona Norte de Manaus neste sábado

Manaus/AM - O Papai Noel chega a Zona Norte de Manaus neste sábado (18), a partir das 16h30, no Shopping Manaus ViaNorte. A recepção terá um concerto da Banda da Força Aérea Brasileira, passeio no hall, apresentação de Coral Natalino e momento de fotos com o bom velhinho. A entrada é gratuita. O Papai Noel chegará às 17h e tirará fotos com o público. Após isso, às 17h30, o Papai Noel fará um passeio pelo hall. A recepção encerrará com uma apresentação de Coral Natalino na Praça de Alimentação, às 18h.

