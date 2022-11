Pagode, musical e concerto lírico são atrações da semana no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (14), às 20h, o Teatro Amazonas recebe o concerto “Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas – 25 anos!” com os dois corpos artísticos aniversariantes. Dia 14 de novembro de 1997 é a data que marca o primeiro concerto oficial da orquestra que surgia na capital do Amazonas e de um coro que se tornava oficialmente profissional: a Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas.

Para celebrar os 25 anos de existência, o maestro Luiz Fernando Malheiro preparou um concerto especial para comemorar a data com o público. A entrada é gratuita e por ordem de chegada.

Já na terça-feira (15), às 20h, a opção de programação para o feriado é o concerto “Pagovam”, com a Orquestra de Violões do Amazonas. A Orquestra de Violões do Amazonas realiza o espetáculo inédito de pagode. O corpo artístico do estado, mostra toda sua versatilidade do gênero brasileiro, com raízes ao violão. No repertório clássicos dos grupos Só Para Contrariar (SPC), Art Popular, Revelação, Raça Negra e entre outros. A entrada também é gratuita, por ordem de chegada.

A companhia de teatro Interarte leva o espetáculo “Mostra Interarte 2022 - Uma Noite Teatral” para o público do Teatro na quarta-feira (16), às 20h. Um dia teatral, que terá 20 números de canto, quatro apresentações de jazz musical e uma apresentação de teatro musical. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo endereço eletrônico www.shopingressos.com.br.

Na quinta-feira (17), às 20h, o Teatro Amazonas será palco do concerto “Os Musicais de Chico Buarque” com a cantora Joyce Cândido. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo endereço eletrônico www.shopingressos.com.br.

A programação continua no sábado (19), com o espetáculo “As Cores de Quem”, uma apresentação dos núcleos de dança, música e teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Os grupos contam a trajetória do personagem Eu, um garoto muito esperto, em busca de seus atributos. O evento terá duas sessões às 18h e às 19h, com entrada gratuita e por ordem de chegada.

