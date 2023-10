Pagode do Maneca reinaugura em Manaus com atrações do cenário pagodeiro

Manaus - A segunda edição do Pagode do Maneca conta com um novo espaço, localizado na avenida Djalma Batista, nº 1279, Zona Centro-Sul, ao lado do Pátio Gourmet. A reinauguração acontece nesta sexta-feira (03) a partir das 21h com várias atrações.

Manaus/AM - Com uma nova estrutura, mas ainda com a mesma alegria, pagode de qualidade e braços abertos para receber o público pagodeiro toda sexta-feira.

