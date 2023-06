Pagode do Decreto retorna neste domingo em Manaus

Manaus/AM - O pagode mais charmoso e badalado da cidade de Manaus está de volta com a mesma energia, mas em um novo local. A partir deste domingo, 18, o Pagode do Decreto será realizado no Espaço Via Torres, localizado na avenida das Torres, Parque das Laranjeiras, ao lado do posto BR. A festa começa a partir das 17h e o estacionamento será gratuito.

Para a retomada do projeto, a produção do evento convocou a banda Prefixo 92 com a participação especial de GAB; Kelton Piloto com a participação de Dani Sá e Mikael com a participação de Dennys Salvador. Nos intervalos, quem comanda a festa são os Djs Rafa Militão e Dj Rogério. O horário de cada apresentação está disponível no perfil oficial do Pagode do Decreto no Instagram (@decretomanausreserva).

A produção disponibilizou uma lista vip que garante entrada gratuita no evento até às 19h, para participar desta lista basta preencher o nome no site decretomanaus.com.br/listavip. Após às 19h, quem tiver com nome na lista paga o valor de R$ 15, já aqueles que não constarem na lista vip irão ter que pagar R$30.

Os ingressos também podem ser comprados antecipadamente pelo site da shopingressos.com.br. A entrada para pista antecipada custa R$ 20 e para o lounge individual a entrada é R$40, após às 20h o valor da entrada para o lounge será de R$ 50. Os ingressos também estão sendo vendidos nas óticas Diniz do shopping Sumaúma, Amazonas e Manauara