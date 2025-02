Oscarnaval: Bar em Manaus realiza evento especial para a noite do Oscar

Manaus/AM - No dia 2 de março, os manauaras têm um encontro marcado para celebrar a maior premiação do cinema mundial de um jeito inédito. O evento mistura a magia do Oscar, em pleno domingo de Carnaval, e a torcida para Fernanda Torres e o filme 'Ainda estou aqui'. O Oscarnaval começa às 18h30, no Biergarten Manaus (rua Mato Grosso, 16, Parque das Laranjeiras) e promete uma noite de diversão, torcida, cultura cinematográfica e muitos brindes. A entrada é gratuita.

A programação inclui a exibição do tapete vermelho, mostrando os atores, atrizes e todos os profissionais que fazem a magia da 7ª Arte. "Em seguida, teremos a transmissão da cerimônia do Oscar, que será exibida nos telões das áreas áreas externa e interna (climatizado) do Biergarten. De qualquer ângulo, poderemos torcer pelo Brasil e por nossos outros favoritos", garantiu o organizador do evento, o produtor cultural Átila Simonsen.

Durante os intervalos, a interatividade acontece com quizzes sobre os filmes concorrentes e que vão testar o conhecimento do público presente. Os sorteios e as dinâmicas da noite serão conduzidos pelo 1 Minuto Nerd, criativo que realiza eventos de Cultura Pop há 7 anos, em Manaus. Os participantes concorrem a Combos Especiais de Pipoca, ingressos para filmes em cartaz, pôsteres e até displays de outros filmes do Multiplex Cine Araújo.

"O clima é de final de Copa do Mundo e nada melhor que assistir junto, como uma torcida unida. O Oscarnaval também surge como uma alternativa para quem quer fugir do ritmo tradicional ou finalizar o domingo de Carnaval de forma diferente. E, é claro, gritar e se emocionar junto com Fernanda Torres, Selton Mello e cia. É a opção diferenciada para aproveitar esse momento único na história", completou Átila.

O Biergarten, conhecido por seu ambiente acolhedor, seu rodízio de cervejas artesanais e um cardápio repleto de aperitivos e tira-gostos, dará uma rodada de cerveja para os presentes, caso haja premiação para o filme Ainda estou aqui (Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme) e a Fernanda Torres (melhor atriz).

A entrada é gratuita e os participantes podem aproveitar o cardápio do Biergarten enquanto torcem pelos seus filmes favoritos. O evento também contará com sorteios especiais promovidos pelo 1 Minuto Nerd, reforçando a conexão entre os mundos geek e cinematográfico. Mais informações podem ser acessadas por: www.instagram.com/1minutonerd.ofc