Orquestra de Câmara leva musica ao Hospital João Lúcio nesta sexta

Manaus/AM - A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) participa nesta sexta-feira (25), da segunda edição da ação ‘Artista Visita’, realizada no auditório do Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio.

A apresentação será realizada para os médicos e funcionários no auditório da unidade de saúde. Serão apresentadas as obras “Pequena serenata”, de Wolfgang Amadeus Mozart, e “Mourão”, de César Guerra-Peixe. A OCA terá uma formação de quarteto de cordas, com os músicos: Giovanny Conte (violino), Benício Barros (violino), Rani Mello (violino) e Griblas Lizama (violoncelo).

“Estamos felizes de retornar ao Hospital João Lúcio neste momento e poder levar esse carinho e bons sentimentos que a música traz pra gente. É de extrema importância a função do artista e os corpos artísticos estão cada vez mais próximos da sociedade, onde ela precisa. Os profissionais de saúde curam o corpo e os artistas curam a alma”, declara Giovanny Conte.

Projeto – “O Artista Visita” é realizado com os Corpos Artísticos do Estado e inclui apresentações de espetáculos e roda de conversa com os artistas. O projeto também busca dar visibilidade aos espaços que precisam do apoio da sociedade, além de proporcionar ao artista ações voltadas para o contexto social. A primeira ação também foi realizada no Hospital João Lúcio, com a visita do Corpo de Dança do Amazonas.