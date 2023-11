Orquestra Barroca do Amazonas da UEA apresentará 5º concerto da série Música no Palácio

Manaus/AM - A Orquestra Barroca do Amazonas (OBA) apresenta, neste sábado (11), o quinto concerto da série Música no Palácio, às 19h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, localizado na avenida 7 de Setembro, 1.546, Centro.

O concerto será integralmente dedicado à obra de Johann Sebastian Bach (1685-1750). O compositor alemão é um dos ícones do período barroco. Sua música é apreciada tanto pela beleza expressiva quanto pela complexidade técnica.

Os destaques, deste sábado, serão o concerto para violino e a orquestra em Lá Menor (BWV1041), que terá solo de Manoella Costa, e o concerto para cravo e orquestra em Fá Menor (BWV1056) com solo a cargo de Mário Trilha. A programação se completa com a abertura da Cantata BWV209 e a Sonata BWV1038, para flauta, violino, violoncelo e cravo.

Sobre os solistas

Manoella Costa é violinista, professora e pesquisadora. Em 2012, concluiu bacharelado e licenciatura em Música com habilitação em violino pela UEA. Neste mesmo ano foi convidada para integrar a OBA, com a qual gravou 4CDs e alargou sua trajetória violinística na execução de repertórios desde os séculos XVII e XVIII. Em 2017, concluiu mestrado no PPGLA sobre a condição do intérprete na análise de repertório, usando a teoria das tópicas musicais. Atualmente atua como violinista na Orquestra Sinfônica do Instituto Boa Vista de Música (IBVM) e como professora no curso de Licenciatura em música na Universidade Federal de Roraima (UFRR), onde lidera a Camerata de Cordas da UFRR.

Mário Trilha é professor da UEA, onde atua na graduação em Música e no PPGLA. Além disso, integra a OBA desde 2013, com a qual se apresentou por diversas cidades e países. Sua formação em cravo deu-se nos conservatórios de Paris, Karlshure e Basel, onde também fez mestrado. Possui doutorado em Música pela Universidade do Aveiro e pós-doutorado na mesma área pela Universidade Nova de Lisboa. Gravou diversos CDs ao cravo e pianoforte, tendo se apresentado frequentemente no Brasil e no exterior.