Oficina gratuita ensina a produzir portfólio artístico

Manaus/Am - Um dos itens obrigatórios para a concorrência em editais culturais, o portfólio ainda gera dúvidas quanto a sua elaboração entre os proponentes dos projetos. Pensando nisso, nos dias 5, 6 e 7 de maio, às 19h, acontece a “Oficina de Portfólio Artístico – da Teoria à Prática” voltada aos artistas, produtores culturais, agentes culturais e o público em geral interessado no tema. Ministrado pela produtora cultural Renata Frota, a oficina está dividida em duas etapas: a teoria, com conceitos e orientações para a construção de um portfólio; e a prática com direito a uma consultoria individual. Para garantir a consultoria é necessário se inscrever, gratuitamente, pelo link http://bit.ly/artisticoportfolio.

O portfólio é, basicamente, uma lista que reúne os melhores trabalhos do profissional. Entretanto, diferente do currículo, o portfólio mostra como é feito seu trabalho, seu estilo, técnicas utilizadas, habilidades e afins. O objetivo da oficina é incentivar, criar e fazer com que os participantes compreendam o portfólio, em três encontros e durante a consultoria individual. Dessa forma, a oficina de portfólio surge com intuito de discutir a importância da profissionalização do artista e as ferramentas necessárias para que isso aconteça.

“O que percebemos é que ainda há muitos mitos sobre a dificuldade de elaborar um portfólio, o que de certa forma assusta alguns artistas, principalmente, aqueles que estão iniciando sua participação na concorrência dos editais culturais. Com a oficina, pretendemos desmistificar esse ‘monstro’, mostrar que o portfólio pode ser um grande aliado para o artista, até mesmo garantindo mais profissionalismo para sua carreira. Vale ressaltar, que isso independe se ele tem interesse em participar de editais ou não. A oficina é gratuita e vamos respeitar o limite de conhecimento de todos os participantes, de forma que possamos resultar em produtos de qualidade”, destacou Renata Frota.

Contemplado pelo edital Programa Cultura Criativa 2020 - Lei Aldir Blanc - Prêmio Feliciano Lana, lançado pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), a oficina propõe apresentar: noções básicas sobre o que é portfólio; sua importância e estruturas necessárias; ferramentas para organização do material artístico e dará espaço para que os participantes desenvolvam seus próprios portfólios.

A “Oficina de Portfólio Artístico – da Teoria à Prática” será transmitida ao vivo pelo Facebook e Instagram: @culturadeproducao, das 19h às 20h. Ainda há vagas disponíveis para a consultoria individual que acontecerá via Google Meet.